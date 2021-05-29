İkinci Lig’in daha zorlu bir arena olduğunu belirten Aktaş, bu ligde de kalıcı olmadan yeni ve de güçlü yönetimle beraber Bucaspor A.Ş olarak 1'inci Lig için yarışacaklarına değindi. Başkan Aktaş, "Önümüzdeki yıl daha farklı bir Bucaspor ile taraftarımızın karşısına çıkacağız. Her sezon daha da güçlenen bir yapıyla hedefimiz olan üst liglere ulaşmak adına var gücümüzle yarışacağız. Değişimi yaşayan, yakalayan, kalıcı yatırımlarla sabit başarıya ulaşan yerli ve yabancı futbol kulüplerinden de örneklerle, yaşadığımız kentin köklü dinamiği Bucaspor’un ismini her alanda duyuracağız. Türk futboluna yeni bir soluk getirerek hedefimiz 1'inci Lig’den başka bir şey olmayacaktır" diye konuştu.

"GELECEĞİ PLANLIYORUZ"

Başkan Aktaş; ülkemizde artık futbol dilinin, aklının, ahlakının ve düşüncesinin de değişmesi gerektiğini söyledi, Aktaş, "Türk futboluna dair hayallerimizden, felsefemizden ve planlamalarımızdan bahsetmek istiyorum. Ülkemizde artık futbol dilinin, aklının, ahlakının ve düşüncesinin değişmesi gerekiyor. Bizim anlayışımıza göre futbolda popülizm yapmayacaksınız. Futbolda popülizm yapan kulüp ve yönetimlerin düştüğü noktayı yerelde görebiliyoruz. Bizler günü kurtarmayı düşünmüyoruz. Geleceği planlıyor, hayali bütçeler ile değil gerçek verilerle planlamalar yapıyoruz. Biz bu kenti yeniden futbol ile barıştıracağız. Geçmişte yaşanan o coşkulu günleri yeniden yaşamak için, futbol sevgisini ilköğretim çağından başlatarak tüm eğitim kurumlarına ulaştırmak için çabalayacağız. Dışarıdan gelen herkesin gözlemlediği, Buca’da eksik diye eleştirdiği, "Kente aidiyet duygusunu futbol ile başlatarak bu kentin insanına aidiyet duygusunu kazandıracağız" dedi.

"GENLERİMİZİ AKTİFLEŞTİRDİK"

Niyetlerinin günü kurtarmak olmadığını dile getiren Cihan Aktaş, "Bizler sabırla ve iyi niyetle, belki de ülkemizdeki futbol anlayışında parmakla gösterilecek bir camia olma yolunda ilerliyoruz. Bu değişimi ve dönüşümü kalıcı kılmak adına her detayını ayrı ayrı ele aldık. Sportif başarımızı güçlü finansımızla harmanlayıp geleceğe daha emin adımlarla yürüyen, ayağı yere sağlam basan bir Bucaspor A.Ş’yi nasıl kurabilirizin derdindeyiz. Kesinlikle niyetimiz günü kurtarmak değil. Geleceğimizi inşa ediyor, gerçek ve elle tutulabilir, akla ve mantığa yatkın planlarla Buca’nın kabuğunu değiştiriyoruz" dedi.

Aktaş, "Futbolun bir kent için, özellikle de hem İzmir hem de Buca için ne kadar önemli olduğu ortada. Camiamızın genlerinde var olan altyapı kültürünü yeniden aktifleştirerek birçok oyuncumuzu vitrine çıkardık, çıkarmaya da devam edeceğiz. Bucamızdaki her evladımız sportif başarıyla tanışsın, yeteneği boşa gitmesin diye güncel kariyer planlamaları yapabilecek yeterlilikte teknik heyetler kurduk ve kuruyoruz" ifadelerini kullandı.

"BUCA İÇİN TARİHİ GÜN"

“Bugün aslında Buca için tarihi bir gün" sözlerini sarf eden Aktaş, "Bizler, ekip arkadaşlarımız ile hayalini kurduğumuz şampiyonluğu bu sezon yaşadık. Ancak yolumuz uzun. Yaklaşık 3 yıldır profesyonel liglerde mücadele eden Bucaspor bugün birçoğu aramızda yer alan yöneticilerle birlikte kulübümüzü hep bir üst lige çıkarmanın çabası içerisinde olduk. Alınan her sonuçtan, yaşanan her hadiseden sonra kendimizi sorgulamasını bildik ve bugün gelinen noktada ülkenin her yerinde futbolcusuna, yöneticisine yaklaşımıyla ve yönetim uygulamalarıyla örnek gösterilen bir camia haline geldik. Bu süreçten sonra bulunduğumuz noktanın hep bir üstünü hedefledik. Emin adımlarla ilerleyen, Buca’daki değişimi başlattık" şeklinde konuştu.

"BİZ DOĞRUNUN YANINDAYIZ"

Aktaş, "Biz doğrunun yanındayız. Üstlendiğimiz görevi aşkla ve sevgiyle yaptığımız için yolumuzda temiz ve açık olacaktır. Kalbimizle yaptığımız her şey bize geri dönecektir, buna inanıyoruz. Unutmayalım ki niyeti temiz olanın yolu da bahtı da açık olur. Bizleri bu mutlu günümüzde yalnız bırakmayan, katılımlarıyla ve destekleriyle onurlandıran kendini Bucaspor’lu hisseden herkese, Bucaspor oluşum sürecinde gecesini gündüzüne katan aşçısından yöneticisine, malzemecisinden çimcisine, futbolcusundan teknik ekibine, Bucaspor olana kadar bu camiaya emeği geçen tüm yönetimlere ve başkanlarına canı gönülden teşekkür ederiz" dedi.

"BAŞARILI OLACAĞIZ"

Yöneticiliğini bir geçim kapısı olarak görmediklerini ifade eden Aktaş, "Takımlar yönetimlerin aynasıdır. Maddi kaygısı olmayan insanlardan oluşan Bucaspor camiası, gelecekte de maddi kaygısı olmayan, yegane kaygısı Bucaspor’u yaşatmak olan insanlarla devam edecek. Bunun sözünü veriyoruz. Bizi eleştirenler, beğenmeyenler, ön yargılı yaklaşanlar olabilir. Bizleri anlamak istemeyen, attığımız adımları, koyduğumuz sınırları menfaatlerine uygun görmeyenler olabilir. Sportif başarılarımız sonrasında bu kentin duyarlı insanlarının onlara en uygun lisanla yanıt vereceğinden zerre kadar şüphemiz yok. Çünkü biz Buca insanına güvenerek yola çıktık. Bu nedenle ki Bucaspor’u öncelikle Bucalılara emanet ettik. Belki 50 yıl sonra bizler olmayacağız. Ama bugün kurmaya başladığımız bu yapının yaşaması adına, çantasında armasını taşıdığı futbol kulübünün menfaatini sonuna kadar savunması gerektiğini, başta bu kentin çocuklarına anlatacağız. Eleştirmenin kolay olduğunu, eleştirildiğinde eğer haklıysa ve doğruysa pes etmeden mücadele etmesi gerektiğini, eksiklerini görebilme yetisini bu kulübün sporcusuna öğretecek, sporcularımızı bu terbiye ile yetiştireceğiz. Sporun, futbolun başta siyaset olmak üzere her türlü maddi menfaatin üzerinde olduğunu örnekleriyle göstereceğiz. Biz Buca’da özlenen futbolu oynamaya geldik. Biz Bucasporluyuz ve bunu başaracağız" diye konuştu.

"SÜPER LİG'E YÜKSELECEĞİZ"

Sözlerine Bucaspor’un hedefinin Süper Lig olduğunu söyleyerek devam eden Başkan Cihan Aktaş, "Geride kalan sezonlarda yaptığımız çalışmaların üstüne koyarak, hatalarımızdan dersler çıkararak yeni sezona hedefleri olan ve Buca’ya, Buca gençliğine örnek olacak bir futbol kulübü için birlikte çalışmalar yürüttük. Bizler istiyoruz ki, Bucasporumuz futbolda özlenen başarılı günlere geri dönsün, adından söz ettiren, şehriyle bütünleşmiş ve ülkemize yeni yetenekler kazandıran bir futbol takımına sahip olsun. Bir olursak, birlikte olursak Bucaspor da, hak ettiği yerde olacaktır" dedi.

"FUTBOL AKILLI YATIRIMLARA BAKIYOR"

Bucaspor’un, Buca’ya yepyeni bir soluk getireceğine inandığını söyleyen Aktaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Günümüz futbolu artık paradan çok gençliğe, altyapıya ve tesisleşmeye yapılan doğru ve akıllı yatırımlara bakıyor. Bucaspor, başkanıyla, yönetimiyle teknik heyeti ve futbolcularıyla zorlu ve uzun bir maratona çıkıyor. İlk iş olarak yönetimimizde rotasyona gidiyoruz. Daha kurumsal, daha profesyonel ve de daha güçlü bir yönetim oluşturacağız. Bugüne kadar bizimle yola devam eden yönetimdeki arkadaşlarımıza emekleri için teşekkür ederim. Dinamik bir yapıyla güçleneceğiz ve Bucaspor A.Ş olarak profesyonel liglerde yarışmacı olacağız."

DHA