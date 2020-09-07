Cihan Aktaş: Bucaspor için herkes elini taşın altına koysun

Sarı-lacivertli kulübün kapanmasına taraftarın tepki göstermesi sonrası değerlendirmelerde bulunan Aktaş, "Bucaspor'un kapatılmamasını isteyen kişiler sadece kendi çıkarlarını düşünüyor. 'Bucaspor kapatılmasın' diyen futbolcular, kulüp kapanırsa alacakları yanar diye düşündükleri için böyle bir açıklama yapıyorlar. Madem bu kulübün kapanmasını istemiyorlar alacaklarını bağışlasınlar da bu camiaya katkıları olsun. Çözüm üretecek, bu takımı kurtaracak birisi varsa gelsin, 1928 Bucaspor'u da başkanlığı da vereyim" ifadelerini kullandı.

"Belediyesinden Bucasporlu eski oyunculara, Bucasporlu iş insanlarına kadar tüm Buca elini taşın altına koymalı" diyen Cihan Aktaş, "Herkes birilerinden bir şey yapmasını bekliyor. Gelin hep birlikte Bucaspor kapanmasın diye bir kampanya yapalım. Belediye yardım etsin, alacakları olanlar feragat etsin, Buca'nın değerleri bu kulüp için bağış yapsın. Hiç kimse kendi cebini düşünmeden Bucaspor'u düşünsün. Biz de bu işin bir köşesinden tutalım. Bu değerli kulübün kapanmasını elbette istemiyoruz. Şartlar gereği Bucaspor kapanma ile burun buruna geldi" şeklinde konuştu.

SAHAYA ÇIKMASI ZOR

Ağır borç yükü olan Bucaspor'n 1 sezon daha sahaya çıkmasının imkanlar dahilinde zor olduğunu belirten Aktaş, "Transfer olmadan bu iş söylendiği kadar kolay değil" dedi.

Halen 3. Lig'de yer alan 1928 Bucaspor'un da Bucaspor gibi kapanma noktasına gelmeden çözüm ürettiklerini söyleyen Aktaş, "Pahalı oyuncuları yolluyoruz. Yeni transferleri de bizim söylediğimiz ücrete oynarlarsa takımımıza kazandırıyoruz. A takım kadar U17 ve akademi liglerine yatırımımız var. Artık lüks harcamaların devri bitti" diye konuştu.

DHA