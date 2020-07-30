TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup Play-Off yarı finalinde 68 Aksaray Belediyespor'a elenerek 2'nci Lig hayallerine veda eden 1928 Bucaspor'da başkan Cihan Aktaş, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in profesyonel liglerde küme düşmenin kaldırıldığını açıklaması sonrası bir üst lige alınmaları önünde bir engel olmadığını dile getirdi. Süper Lig ve TFF 1'inci Lig'de yayın gelirlerinin alınabilmesi ve şampiyonun belirlenmesi için büyük riske girilerek yeniden başlatılan maçlar sonrası asıl mağdurun alt ligler olduğunu belirten başkan Aktaş, "Ülke futbolunun gelişimi, geliri ve gideri sadece üst liglerden ibaret değil. Öte yandan üst ligler yayın gelirleri başta olmak üzere birçok maddi desteğe de kucak açıyor. Kaldı ki pandemi sürecinde en ağır darbeyi alt ligler aldı. Gelir gider tablomuz belli. Play-Off'a kalma başarısı gösteren ekiplerin, bir üst lige alınması en adaletli olanı olacaktır" dedi.

"ÜLKE FUTBOLUNA KATKI SAĞLAR"

Bütün bir sezon boyunca ligde üstün bir başarı göstererek Play-Off'lara kaldıklarını belirten başkan Aktaş, "Ligin geri kalan bölümü ve Play-Off mücadeleleri, sadece şampiyonu belirlemek için mi oynandı? Eğer profesyonel liglerde küme düşme kaldırıldıysa, Play-Off'a kalma başarısı gösteren ekipler de bir üst lige taşınabilir. Bölgesel Amatör Lig'den birçok takımın çıkmasıyla, 3'üncü Lig'in kalitesi iyice düşecek. Play-Off oynayabilme kalitesi gösteren takımların 2'nci Lig'e çıkarılmasıyla birlikte oluşturulacak yeni ligde ise genç futbolcuların sayısının artması, ülke futboluna direkt etki edecektir. Bu ihtimaller göz ardı edilmemelidir" diye konuştu.

Başkan Aktaş, sezon başından bu yana yaptıkları yatırımların da göz ardı edilmemesi gerektiğini dile getirdi.



