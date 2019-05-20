Çiğli’de satranç heyecanı

Çiğli Belediyesi “İlk Kurşundan İlk Adıma 100. Yıl” etkinlikleri kapsamında iki gün süren satranç turnuvası düzenlendi. Çiğli Belediyesi ve TSF İzmir temsilciliği tarafından düzenlenen satranç turnuvasında heyecanlı dakikalar yaşandı. Çiğli Pelikan Sosyal Tesislerinde düzenlenen turnuvayı TSF İl Temsilcisi Mustafa Ulusoy, TSF Çiğli Temsilcisi Yasemin Engel, Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Tülin Koç ve aileler de izledi.

200 sporcu katıldı

Açık, minikler, küçükler ve gençler kategorilerinde düzenlenen satranç turnuvasında 200 sporcu Pelikan Sosyal Tesislerinde kıyasıya mücadele etti. İzmir ve Ege Bölgesinin çeşitli illerinden katılımın olduğu turnuva cumartesi ve pazar günleri gün boyunca yapıldı. 8 yaşta Tuğra Berk Yılmaz, Can Yardımcı, Furkan Ongun Ercan; 10 yaşta Yunus Emre Günebakan, Ela Keskiner ve Ata Kolat; 12 yaşta Deniz Gencer, Duru Yerli, Tuna Orhan, Açık kategoride ise Akın Aydın, Erhan Güler ve Görkem Özer ilk üç dereceyi paylaştılar. Dereceye girenlere katılım belgesi, çeşitli hediyeler, madalya ve kupa verildi.

İHA