İZMİR, (DHA)
SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig 10. Grup'ta 7'de 7 yapan lider Çiğli Belediyespor yarın evinde 3. sıradaki İstanbul ekibi Beşyüzevlerspor'la karşı karşıya gelecek. Çiğli Belediyesi Atatürk Stadı'nda oynanacak maç saat 14.00'te başlayacak. Geçen hafta ilk galibiyetini alan Bucaspor, Torbalıspor'u konuk edecek. İzmirspor, Gebzespor deplasmanında çıkış arayacak.
8. Grup'ta lider Bergama Belediyespor, Bigadiş Belediyespor'la dış sahada rakip olacak. Aliağa Futbol-Gönen Bld, Ayvalıkgücü-Bornova Yeşilova, Aydın Yıldızspor-Manisa Sanayispor, Bölmespor-Sökespor müsabakaları 14.00'te, Yunus Emre Bld-Salihli Bld maçı 15.00'te start alacak. 7. Grup'ta 14.00'te Çal Bld-Karaman Bld, Konya Ereğli-Denizli Sarayköy, Ortaca Bld-Burdur, Kepez Bld-Yatağanspor maçları oynanacak.