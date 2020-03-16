Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 10. Grup'ta evinde lider Yalovaspor'a 1-0 yenilerek zirveyi ele geçirme fırsatını kaçıran 2'nci sıradaki Çiğli Belediyespor, maçın hakemi Selim Özen'in kural hatası yaptığı iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonu'na itirazda bulunacak. Kritik karşılaşmada 77. dakikada galibiyet golünü atan Yalovasporlu Alperen, santranın ardından Çiğli Belediyesporlu Devrimcan'la girdiği ikili mücadelede sarı kart gördü. Bu pozisyon sonrası futbolcular arasında itişmeler yaşanırken, Alperen oyundan alındı. Hakem Selim Özen, oyun alanını terk ederken Alperen'i eliyle işaret ederek bir sarı kart daha gösterdi ancak kırmızı kartına dokunmadı.

Bitime 4 maç kala zirvede rakibinin 5 puan gerisine düşen İzmir ekibi, oyunun son bölümünde rakibin 10 kişi kalmamasına isyan etti. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Hakem aynı oyuncuya iki kere sarı kart gösterdiği halde kırmızı kart vermeyerek kural hatası yapmıştır. Kamera kayıtları ile birlikte itirazımızı yapacağız. Ne masa başı ne de saha içi oyunlarla Çiğli’nin hakkını kimseye yedirmem" dedi.

Futbol Federasyonu maçta hakemin kural hatası yaptığı kararını verirse mücadelenin tekrarlanması gündeme gelecek. Daha önce Süper Lig'de 2003-2004 sezonunda, 8 Kasım 2003 tarihinde oynanıp 1-1 sona eren Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı, mücadeleyi yöneten Ali Aydın, 86. dakikada 2'nci sarı kartı gösterdiği Rizesporlu futbolcu Gustavo Victoria'ya kırmızı kart çıkarmadığı için kural hatasından tekrarlanmıştı.

DHA