İZMİR, (DHA)

Bölgesel Amatör Lig 9'uncu Bölge 2'nci Grup'ta müthiş bir sezon geçirerek şampiyon olan Çiğli Belediyespor, 18-22 Nisan tarihleri arasında Burdur'da başlayacak bölge finalleri hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Tek devreli lig usulü gerçekleştirilecek Play-Off maçlarının ilkini 18 Nisan Pazartesi günü 1'inci Grup'u şampiyon olarak tamamlayan Belediye Bolvadin Termal Spor ile oynayacak olan Çiğli Belediyespor'da Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ve yönetim kurulu son antrenmanı tesislerde takip ederek takıma moral verdi. Grup finallerinin ikinci müsabakasını 22 Nisan Cuma günü Aydın temsilcisi Efeler 09 Spor ile oynayacak kırmızı-siyahlılar, kendisi gibi gruplarını zirvede tamamlayan iki rakibini geride bırakarak 2012 yılında kıl payı kaçırdığı 3'üncü Lige Teknik Direktör İmam Aydemir yönetiminde merhaba demeye hazırlanıyor.

BAŞKAN GÜMRÜKÇÜ: ÇİĞLİ TEK YÜREK

Çiğli Belediyespor'un bu yıl 3'üncü Lig hedefine ulaşacağına inandığını ifade eden Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Çok güzel bir sezon geçirdik. 16 maçta 14 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile grubumuzu şampiyon tamamladık. Bu güzel sezonu Burdur'da 3'üncü Lig ile taçlandıracağımıza canı gönülden inanıyorum. Takımımızın antrenmanını ziyaret ederek destek ziyaretinde bulunduk. Taraftarlarımız her zaman yanımızdaydı. Burdur'da da omuz omuza vererek hayalini kurduğumuz 3'üncü Lig'e hep birlikte merhaba diyeceğiz" dedi.

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