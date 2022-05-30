Avrupa İklim Paktı Türkiye Büyükelçisi ve Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü öncülüğünde iklim değişikliğine dikkat çekmek için Artvin’den çıktığı 'Gelecek için Yelken Açıyoruz' yolculuğunu 23 günde Hatay'da noktalayan Bear Sailing Yelken Takımı, 3. Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı’nın Marmaris-Bodrum etabını IRC4 ve Üniversitelerarası kategorilerinde 2021 yılının ardından 2022 yılında da birinci tamamlayarak büyük kupayı kazanma yolunda önemli bir adım attı. 14 ülkeden 280 yelkencinin kıyasıya mücadele ettiği yarışa İzmir’de okuyan üniversite öğrencileri ve Kiev Üniversitesi’nde eğitim gören savaş mağduru Ukraynalı bir genç ile birlikte katılan Bear Sailing Yelken Takımı, bu etabı iki kupayla noktaladı.

Başkan Gümrükçü: “Destek olmaya devam edeceğiz”

Gençlerin sportif aktivitelere katılımını desteklemek adına çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Başkan Gümrükçü, “Yelken takımımız gerek hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle gerekse katıldığı yarışlardaki mücadelesiyle gençlerimize örnek olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yılın ardından bu yıl da Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı'nın IRC4 kategorisini birincilikle tamamladılar. Yarışmada bir diğer kupayı da İzmir’deki üniversitelerde okuyan öğrencilerimiz ve Kiev Üniversitesi’nde okuyan savaş mağduru bir genç ile beraber mücadele ettikleri Üniversitelerarası kategorisinde kazandılar. Tüm ekibi emeklerinden ötürü tebrik ediyorum. Çiğli Belediyesi olarak, gençlerimizin sportif aktivitelere katılımını desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu. (İHA)