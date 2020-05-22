Çok yıllık bitki olan Ciğer Otu yaprakları, ilk olarak kırmızı şeklindedir. Daha sonra mavi ve mor renge bürünebiliyor. Yumurtayı andıran mavi yapraklarıyla tanına Ciğer Otu, tüylü ve dik bir gövdeye sahiptir. Nisan ayı, çiçeklerini kurutulması için uygundur. Ormanlarda kendiliğinden yetişen Ciğer Otu, süs bitkisi olarak yetiştirilebiliyor.

Ciğer otu nedir?

Otsu özelliklere sahip olan Ciğer Otu, insanlar arasında daha çok Dağ Lalesi olarak biliniyor. Gölgelik alanlarda kendisine yer bulan Ciğer Otunun bazı türleri zehirli olabiliyor. Bu nedenle, hastalıklar için kullanılacaksa, uzmanlara danışılması gerekiyor. Boğaz iltihaplanması için kullanılabilen Ciğer Otu, bunun haricinde onlarca faydasıyla biliniyor.

Avrupa ve Asya'nın ılıman topraklarında kendisine yer bulabilen Ciğer Otu, A ve C vitaminleri açısından zengin bir bitkidir. Ülkemizde Akdeniz ikliminin tam olarak görüldüğü yerlerde yetişebilir. Süs bitkisi olarak, kullanılabilen Ciğer Otu, bu açıdan herhangi bir zarar vermiyor. Ancak zehirli türleri nedeniyle, uzmanlara danışıldıktan sonra kullanılması gerekiyor.

Ciğer otunun faydaları nelerdir?

En çok merak edilen konuların başında Ciğer Otunun sağladığı faydaları ne olduğuyla ilgilidir. Ciğer Otu doğru şekilde tüketildiğinde, insanlar için sağlığa faydalı bir bitki olabiliyor.

- Ciğer Otu, eski insanlık dönemlerinden bugüne öksürüğü kesmek açısından tüketilebiliyor. Öksürüğe neden olan boğaz tahrişini engelliyor. Boğazı yumuşatarak, kaşıntıların olmasının önüne geçebiliyor.

- Ciğer Otu sigara içme nedeniyle göğüs sorunu yaşayanlarda kullanılabiliyor. Göğüs yumuşatıcı olan Ciğer Otu, bundan dolayı nefes darlığı yaşayanlarda önemli bir kullanıma sahiptir.

- Boğaz bölgesinde yaşanan ağrılar, baş ağrıları ve mide ağrıları Ciğer Otunun fayda sağladığı alanların başında geliyor. Ciğer Otu kullanılarak büyük faydalar sağlanabiliyor.

- Akciğerlerin daha sağlıklı biçimde çalışmasına yardımcı oluyor. Özellikle verem gibi akciğerden kaynaklı olan önemli sağlık sorunlarına engel olabiliyor. Akciğerin temizlenmesi sürecinde yardımcı görev görebiliyor.

- Vücudun herhangi bir yerinde meydana gelebilen iltihaplanmaları yok edebiliyor. Kanda iltihaplanma durumlarında Ciğer Otu kullanılabiliyor.

- Ciğer Otu sindirim yollarının sağlıklı çalışabilmesine yardımcı olabiliyor. Özellikle mide ve bağırsak bölgelerinin daha sağlıklı çalışması için Ciğer Otu uzmanlar tarafından öneriler arasında yer alabiliyor.

- İdrar söktürücü özelliğiyle de kullanılıyor. Mikrop öldürücü etkisi olan Ciğer Otu, vücutta meydana gelmiş yaraların hızlıca ve sağlıklı şekilde iyileşmesine katkı sağlayabiliyor.

Ciğer otu ne işe yarar?

Ciğer Otu faydalarıyla insanlık tarihinin başlangıcından bu yana kullanılan bitkiler arasında yer alıyor. Bitkinin kullanım alanları geniş olduğundan, uzmanlar tarafından özellikle sorun yaşayabilen hastalara öneriliyor.

Ciğer otu kabızlığı gideriyor

Ciğer Otu, kabızlık sorunu yaşayan kişilerde kullanılabiliyor. İdrar yumuşamasını sağlayarak daha rahat şekilde tuvalete çıkabilme imkanı verebiliyor.

Baş ağrısını gideriyor

Sürekli baş ağrısı yaşayanlarda Ciğer Otu kullanımı durumunda, ağrıların dindiği üzerine bazı bulgular var. Ciğer Otu uzmanlar tarafından tavsiye edildiği zaman baş ağrılarında kullanılabiliyor.

Ciğer otu ne için kullanılır?

Ciğer Otu doğada gölge alanlarda ve nemli topraklarda bulunan bitkiler gurubunda yer alıyor. Kullanımının mutlaka usullere göre yapılması gereken Ciğer Otu, çok sayıda alanda kullanılabilir.

Alternatif olarak kullanılabilir

Yukarıda belirtilen faydalara modern tıp alanında herhangi bir çözüm bulunamadığı zaman Ciğer Otu kullanılabilir. Ciğer Otunun iyi bir yardımcı iyileştirici olduğu söylenebilir.

Rahatlama amacıyla kullanılıyor

Ciğer Otu içerisindeki maddeler nedeniyle ağrı kesici özelliklere sahiptir. Ağrıyı kesen Ciğer Otu, önemli faydaları sayesinde rahatlama amacıyla kullanılabiliyor. Özellikle sürekli yorgunluk yaşayanlar, masa başı çalışanlar, hızlı biçimde çalışmak durumunda olanlar Ciğer Otu tüketerek, rahatlama sağlayabilirler.

Ciğer otu nasıl kullanılıyor?

Kurutulan Ciğer Otunu kullanmak istiyorsanız, birçok bitkide olduğu gibi kaynatmanız gerekiyor. Kaynatma işlemi için ilk olarak 1 bardak suyu kaynatmış olmanız gerekiyor. İçerisine 1 tutam Ciğer Otu ekleyerek 7-8 dakika bekletmelisiniz.

Ardından tüketebilirsiniz. Dilerseniz Ciğer Otu ile birlikte, biberiye veya başka bitkiler kaynatabilirsiniz. Aynı zamanda hazırladığınız Ciğer Otu çayına bal ilave edebilir, gün içerisinde 1-2 kez tüketebilirsiniz. Uzmanlar aşırı tüketimin ishale neden olabileceğini belirtiyorlar, buna dikkat etmeniz gerekiyor.