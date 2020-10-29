Çift kale maç oynadılar

Sarı-Kırmızılı ekip, bu mücadaleyle Ankaragücü maçının provasını gerçekleştirdi. Aslan'da hazırlıklar bugün basına kapalı antrenmanla devam edecek.

Falcao yedek takımda oynadı

Kart cezası sebebiyle bu hafta Ankaragücü karşısında görev yapamayacak olan Falcao, dünkü idman maçında yedek takımın formasını giydi.

Taraftarlara çağrı yaptılar

Pandemi sürecinde seyircisiz oynanan maçlarda ciddi hasılat kaybı yaşayan Galatasaray'da, Ankaragücü maçında en azından locaların dolması için taraftarlara ve kombine sahiplerine, mesaj yoluyla "Destek" çağrısı yapılıyor.

Kerem Aktürkoğlu sürprizi olabilir

Aslan'ın dünkü taktik provasında as oyuncuların yer aldığı kırmızı yelekli takımda, Kerem Aktürkoğlu'nun da oynadığı görüldü. 21 yaşındaki forvetin Ankaragücü karşısında sürpriz bir şekilde görev alabileceği ifade ediliyor.

Maaşlar için çözüm aranıyor

Sarı-Kırmızılı yönetim, Kasım ayı alacaklarını geciktirmemek için çözüm arıyor. Hem sporcu hem de personel maaşlarının gelecek hafta ödenmesi planlanıyor.

Emre Akbaba ekstra çalıştı

Sakatlık sonrası henüz fiziksel formunu yakalayamayan Emre Akbaba, dünkü idman sonrası kendisine verilen özel program doğrultusunda ekstra çalışmalar yaptı.