Çift idmanla hazırlanıyorlar

Ligin 12. haftasında cumartesi günü Ankaragücü ile oynayacak olan Bordo-Mavililer tempoyu arttırdı. Milli takıma giden oyuncularından yoksun olarak çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, dün çift idman yaptı. Günün ilk idmanında kuvvet çalışması yapılırken, ikinci antrenmanda ise dayanıklılık esaslı küçük alan oyunları oynandı. Bu anlar oldukça neşeli geçerken, futbolcuların da keyifli görüntüleri dikkatlerden kaçmadı.

Bir günlük ara

Antrenmanı Başkan Ahmet Ağaoğlu, Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, Futbol Şube Sorumlusu Özer Bayraktar, Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Kibar Güven ve yönetim kurulu üyesi Dursun Ali Sakarya da izledi. Ankaragücü hazırlıklarına bugün ara verecek olan Karadeniz temsilcisi, yarın yeniden çalışmalara başlayacak.