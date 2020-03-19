Online hediye sektörünün lider e-ticaret sitesi ÇiçekSepeti, Türk basketboluna verdiği desteği yeni sponsorluk çalışmalarıyla sürdürüyor. Geçtiğimiz aylarda Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile imzaladığı anlaşma neticesinde ING Basketbol Süper Ligi’nin resmi sponsorları arasına katılan ÇiçekSepeti, bu kez 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar Basketbol Takımı’nın sponsoru oldu.

Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan ÇiçekSepeti CEO’su Emre Aydın, şunları söyledi: “ÇiçekSepeti olarak 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar Basketbol Takımı’na destek vereceğimiz ve takımın formalarında logomuz yer alacağı için çok gururlu ve mutluyuz. Basketbol sever bir şirket olarak bu spor dalına ING Basketbol Süper Ligi sponsorluğumuz sonrası ikinci bir destek vermek hem çalışanlarımız hem de için müşterilerimiz için değer taşıyor. Aslında tüm spor dallarına ilgili bir şirketiz. Bu nedenle yaptığımız sponsorluk anlaşmalarını bir yatırım olarak değil, spora destek kapsamında değerlendiriyoruz. Bundan sonra da spora desteğimizi sürdüreceğiz.”