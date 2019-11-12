Ci Group Buca'da Başkan Cihan Aktaş, sportif direktörlük görevine Tolga Doğantez'i getirdiklerini açıkladı. Geçtiğimiz haftalarda Uşakspor'daki teknik adamlık görevinden ayrılan Tolga Doğantez, bu yıl Bölgesel Amatör Lig 10'uncu Grup'ta yer alan, yine Cihan Aktaş'ın başkanlığını yaptığı Bucaspor'da geçen sezonun ikinci yarısında kısa bir süre ve 2015'te olmak üzere iki kez teknik direktörlük görevini üstlenmişti.

Teknik direktör arayışlarının sürdüğünü belirten Başkan Aktaş, "Biz bir proje takımıyız ve hedeflerimize uygun uzun soluklu çalışabileceğimiz bir teknik adamla anlaşacağız. Acelemiz yok" dedi.