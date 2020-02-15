Ci Group Buca yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sonuncu Manisaspor'u evinde 4-0 mağlup eden Ci Group Buca şampiyonluk yarışında ümit tazelerken,yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı. Son olarak 24 Kasım 2019'da Serik Belediyespor'a deplasmanda 3-1 kaybeden sarı-lacivertliler o tarihten sonra 9 karşılaşmanın 5'ini kazanıp 4'ünden beraberlikle ayrıldı.

Ligde Çankaya FK, Erzinspor, Şile Yıldızspor, 68 Aksaray Belediyespor ve Manisaspor'u deviren İzmir ekibi; Karaköprü, Silivrispor, Düzcespor ve 24Erzincanspor'la ise yenişemedi. Buca Teknik Direktörü Ersin Aka, zirve yarışında oldukça iddialı olduklarını söyledi. Aka, "Önümüze maç maç bakacağız. Güzel bir seri yakaladık. Bunu sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.

DHA