Ci Group Buca - Tokatspor maç sonucu: 4-0

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçen hafta deplasmanda Artvin Hopaspor'a 5-0 yenilen Ci Group Buca evinde Tokatspor'u farklı mağlup ederek çıkışa geçti: 4-0.

Maça hızlı başlayan sarı-lacivertliler 11'inci dakikada Cuma ile perdeyi açtı. Berke Bıyık 57 ve 63'üncü dakikalarda tabelayı 3-0' a getirirken, Gökhan Erdöl 76'da penaltıyı gole çevirdi. Bu sonuçla Buca puanını 19'a çıkarıp Play-Off potasına girdi. Tokatspor ise 3 puanda kaldı ve düşme hattından kurtulamadı.

11'inci dakikada Buca öne geçti. Sol kanattan Berke'in pasında altıpas üzerinde topa kayarak vuran Cuma ağları sarstı: 1-0.

23'üncü dakikada hızlı gelişen Buca atağında Nihat'ın pasına hareketlenen Berke sert vurdu, top az farkla yandan oyun alanını terk etti.

57'nci dakikada Buca farkı 2'ye çıkardı. Soldan Gökhan Erdöl'ün yerden ortasında arka direkte Berke Bıyık topla buluştu. Bu oyuncunun yerden vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.

62'nci dakikada Buca farkı 3'e çıkardı. Aldığı uzun pasla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Berke Bıyık, kaleci Cüneyt ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi: 3-0.

75'inci dakikada Buca penaltı kazandı. Hava topu mücadelesinde Mahmut Esat topa elle müdahale etti, hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.

76'ncı dakikada Gökhan Erdöl penaltıyı gole çevirdi: 4-0.

Karşılaşma 4-0 Ci Group Buca'nın üstünlüğüyle sona erdi.

STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Fevzi Erdem Akbaş (xx), Emrah Akkaya (xx), Berk Güçlü (xx)

Cİ GROUP BUCA: Ceyhun (xxx) - Fuchs (xxx), Gökhan Köseoğlu (xx), Nihat (xxx), Osman (xx) (Dk. 54 Mustafa Şen xx), Cuma (xxx) (Dk. 72 Özcan x), Ufuk (xxx), Enes (xx), Bertuğ (xx), Gökhan Erdöl (xxx), Berke Bıyık (xxx) (Dk. 65 Berke Sağkan (x)

TOKATSPOR: Cüneyt (x) - Berkcan (xx), Emrah (x), Birkan (xx), Umut (x) (Dk. 36 Erdem x), Sabrican (x) (Dk. 46 Tahir xx), Ramazan (xx), Muhammed (x), Eray (x), Mahmut Esat (x) (Dk. 81 Baki), Hüseyin (x)

GOLLER: Dk. 11 Cuma, Dk. 57, Dk. 63 Berke Bıyık, Dk. 76 (P) Gökhan Erdöl (Buca)

SARI KARTLAR: Fuchs (Buca), Cüneyt, Eray, Muhammed (Tokatspor)