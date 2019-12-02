Ci Group Buca kaçırdıklarına yandı

Karbel Karaköprü Belediyespor'la 1-1 berabere kalıp zirve yarışının uzağında kalan Ci Group Buca, girdiği pozisyonları değerlendirememenin üzüntüsünü yaşadı.

02 Aralık 2019, Pazartesi 19:36
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Ci Group Buca kaçırdıklarına yandı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta evinde Karbel Karaköprü Belediyespor'la 1-1 berabere kalıp zirve yarışının uzağında kalan Ci Group Buca, girdiği pozisyonları değerlendirememenin üzüntüsünü yaşadı. Sportif direktör Tolga Doğantez, kaleci ile karşı karşıya kaldıkları net fırsatları cömertçe harcadıklarını belirterek, "Rakip kalemize bir defa geldi, onda da maalesef top ağlara gitti. Bu kadar çok gol kaçırmak bizi üzdü. İlk yarıyı önde kapatmışken, 2'nci golü atmalıydık. Çok üzgünüz ama bu takım çıkışa geçecek" dedi.

Grupta 4 maçtır kazanamayan Buca temsilcisi, kalan 2 haftada Silivrispor (D) ve Düzcespor'la oynayacak. 

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