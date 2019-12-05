Ci Group Buca istikrarı yakalayamadı

Sezon başında Başkan Cihan Aktaş'ın 3'üncü Lig'teki Tire 1922 Spor'un yarışmacı haklarını satın almasıyla kurulan ve şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Ci Group Buca'da 15 hafta sonunda 3 farklı teknik adam görev yaptı. İlk olarak Ercümend Coşkundeniz'le startı veren sarı-lacivertlilerde deneyimli çalıştırıcı 3'üncü hafta sonunda görevinden ayrıldı. Coşkundeniz'in yerine dümene Nihat Balan geçti.

Ancak Nihat Balan da 9 hafta çalıştıktan sonra Buca ile yollarını ayırdı. Cihan Aktaş, Balan sonrası bu kez Ersin Aka ile anlaşma sağladı. Fakat sarı-lacivertliler Aka yönetiminde de çıktığı 2 maçı kazanamayıp zirvenin 11, Play-Off hattının ise 4 puan gerisinde kaldı. Ligde sadece 6 galibiyet elde eden Buca, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 21 puan toplayabildi. Mutlak şampiyonluk hedeflerken 9'uncu basamakta yer alan Buca, kalan 2 haftada Silivrispor (D) ve Düzcespor'la oynayacak. İzmir ekibinde alınan kötü sonuçların ardından kaleci Ceyhun, Cafercan, Muhammed ve Tayfur süresiz kadro dışı bırakılmıştı.

DHA