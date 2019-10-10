Ci Group Buca istikrarı sağlayamadı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta evinde Çatalcaspor'a 2-1 mağlup olan Ci Group Buca ligde istikrarı sağlayamadı. Geçen hafta sonu deplasmanda Manisaspor'u 3-0 yenerek zirve için umutlanan sarı-lacivertliler evinde bir kez daha kaybederek yarışta geri kaldı. Son 4 maçta 3. mağlubiyetini elde eden Buca ekibi 7'nci haftayı 10 puanla 8'inci sırada tamamlayıp zirveden uzak kaldı.

Yeni Buca Stadı'ndaki son 2 maçı da puansız kapatan Buca, avantajını kullanamadı. Teknik direktör Nihat Balan hesapta olmayan bir yenilgi aldıklarını ancak pazar günü deplasmanda oynanacak Yomraspor maçını kazanacaklarını dile getirdi.