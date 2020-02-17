İzmir'i yıllarca profesyonel kategoride temsil eden Bucaspor, Süper Amatör Küme'ye doğru hızla giderken, bu yıl kurulan kardeş kulübü Ci Group Buca ise 2'nci Lig'e emin adımlarla yürüyor. Bundan 10 sene önce Süper Lig'de boy gösteren Bucaspor, Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) kümede kalma umudunu yitirirken, Kulüp Başkanı Cihan Aktaş'ın sezon başında Tire 1922 Spor'un yarışmacı haklarını alarak kurduğu sarı-lacivertlilerin kardeş kulübü Ci Group Buca ise 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluk yarışını sürdürüyor. BAL 10'uncu Grup'ta 18 maçta sadece 8 puan toplayabilen Bucaspor, mazisini mumla arıyor.

Köklü tarihe sahip olan 92 yaşındaki Bucaspor, 2010-2011'de yer aldığı Süper Lig'de küme düştükten sonra bir daha toparlanamadı. Sürekli ekonomik sıkıntılarla uğraşan, özellikle eski yabancı futbolcularına olan borçları yüzünden her sezon transfer yasağı ve puan silme cezaları alan Bucaspor, 2015'te 2'nci Lig'e, 2017'de 3'üncü Lig'e ve geçen sezon da Bölgesel Amatör Lig'e geriledi. Bu sezon da BAL'da sonuncu sırada yer alan Bucaspor hızla Süper Amatör Lig'e doğru yol almaya başladı.

Bucaspor'la aynı tesisleri kullanan Ci Group Buca ise Tire 1922'nin yerine bu yıl sahne aldığı 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezona kötü başlasa da şampiyonluk yarışından kopmadı. İkinci yarıda çıkışa geçen sarı-lacivertliler 9 maçlık yenilmezlik serisiyle bir anda zirve yarışının içine girdi. Ligde 23 maçta 11 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 6 beraberlik elde eden Buca 39 puanla 5'inci sıraya adını yazdırdı. Lider Anagold 24Erzincanspor'la arasında sadece 5 puan fark bulunan sarı-lacivertliler bir üst lig için umutlarını artırdı.

DHA