Chuba Akpom kimdir, kaç yaşında?

PAOK'un golcüsü Chuba Akpom'un ismi Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılmaya başlandı. İki kulubünde oyuncuyu yakın takibe aldığı iddia ediliyor. Arsenal alt yapısında futbola başlayan ve bu sezon oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Chuba Akpom her iki takım taraftarları tarafından araştırılıyor.

Chuba Akpom kimdir?

Arsenal alt yapısında yetişen 24 yaşındaki forvet sık sık değişik takımlara kiralandı. Brendford, Coventry City, Not. Forest, Hull, Brigton ve St Truiden gibi takımlara kiralandı. Son olarak 2018 yılında Yunanistan ekibi PAOK tarafından 1 milyon Euro karşılığında bonservisi satın alındı.

Bu sezon PAOK formasıyla 15 maçta 3 gol attı. Akpom’un kulübü ile olan sözleşmesi 2021’in Haziran ayında bitiyor. Akpom’un piyasa değeri 3 milyon euro.

Golcü futbolcu U16, U17, U19, U20 ve U21 İngiltere Milli Takım formalarını da terletti.











