Chuba Akpom kimdir? Beşiktaş transferi bitirdi!

Beşiktaş'ın Yunanistan ekibi Paok forması giyen Chuba Akpom'u kadrosuna kattığı iddia ediliyor. Peki, Chuba Akpom kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte Chuma Akpom hakkında bilinmelenler ve detaylar...

Chuba Akpom kimdir?

Chuba Amechi Akpom, Arsenal takımında forvet pozisyonunda görev yapan İngiliz futbolcudur. Profesyonel kariyerine Arsenal kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Brentford, Coventry City, Nottingham Forest, Hull City ve Brighton & Hove Albion kulüplerinde oynadı.

Bu sezon Paok formasıyla oynadığı 43 maçta 10 gol atan Chuba Akpom Yunanistan ekibine Arsenal'dan transfer olmuştu. Paok golcü futbolcu için 1 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Nijerya asıllı oyuncunun Paok ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.