Sabah'ın haberine göre; Dimitrios Pelkas'ın performansından memnun kalan sarı-lacivertliler, Yunan oyuncunun vatandaşı ve eski takım arkadaşı Christos Tzolis'i de transfer etmek istiyor. Bu haberin kısa sürede ortaya çıkmasının ardından taraftarlar Christos Tzolis kimdir? sorusunun yanıtını internette aramaya başladı. İşte genç futbolcunun kariyerine dair tüm detaylar...

Christos Tzolis kimdir?

Genç futbolcu Yunanistan'ın Thessaloniki şehrinde 30 Ocak 2002 tarihinde dünyaya geldi. PAOK altyapısında futbol hayatına başlayan Tzolis'in 2024 yılına kadar takımıyla sözleşmesi bulunuyor. Genç futbolcu forvet ve sol kanat mevkiilerinde görev yapabiliyor.

Tzolis bu sezon PAOK'ta 45 maçta 15 gol atıp 6 kez de asist yaptı. Henüz 19 yaşında olmasına karşın etkili bir oyuncu olan Tzolis, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Yunan ekibi PAOK'a 3-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda ettiği maçta 2 gol atmıştı. Diğer gol ise Pelkas'tan gelmişti.

Transfermarkt'ın verilerine göre oyuncunun güncel piyasa değeri 10 milyon Euro gözüküyor.





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