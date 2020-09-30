Transfer döneminin bitimine az bir zaman kala, takımlar son hamlelerini yapmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Türk kulüpleri için gündeme gelen son iddia Fransa'dan... Birkaç Türk ekibinin, Marsilya kadrosunda yer alan sol bek Christopher Rocchia'yı transfer etmek istedikleri iddia edildi.

La Provence'ın haberine göre bir İsviçre takımının da istediği Rocchia için özellikle Türk kulüpleri etkin durumda. Marsilya altyapısından yetişen 22 yaşındaki Fransız sol bek, geçtiğimiz sezonu Sochaux'da kiralık olarak geçirmişti.