Almanya alt lig ekiplerinden Passau forması giyen 20 yaşındaki Kongolu futbolcu Christopher Itansi, ülke genelinde genç oyuncuları takibe alan Bayer Leverkusen'in listesine girmişti. Yaşanan gelişmelerin ardından güçlü fiziğiyle dikkat çeken genç forvet, Türkiye'deki bazı ekiplerin de radarına girdi.

Devre arası transfer döneminde kadrosunu uygun maliyetli isimlerle güçlendirmek isteyen TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ve Ümraniyespor'a teklif edilen Itansi için bu 2 kulübün önümüzdeki günlerde karar vermesi bekleniyor. Itansi'yle başka kulüplerin de ilgilendiği öğrenildi.

İHA