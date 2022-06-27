Christophe Galtier'nin görevinden ayrıldığını açıklayan Nice, teknik direktörlük koltuğuna Lucien Favre'nin getirildiğini belirtti. PSG'nin başına geçmesi beklenen Galtier yerine göreve getirdikleri Favre, daha önce de Nice'te başarılı bir süreç geçirmişti.

2016-18 yılları arasında iki sezon Nice'i çalıştıran Favre, ilk sezonunda üçüncülük biletini almayı başarmıştı. İkinci sezonun sonunda takımdan ayrılan İsviçreli teknik adam, daha sonra Alman ekibi Borussia Dortmund'un başına geçmişti. Aralık 2020'de Dortmund'daki görevine son verilen Favre, o dönemden bu yana bir takım çalıştırmadı.

Favre'nin göreve gelişi hakkında açıklamalarda bulunan Nice'in sahibi Jim Ratcliffe, "Lucien Favre'nin aramızda katılmasından kesinlikle çok memnunum. Hem Bundesliga'da hem de Nice'te başarı sağlamış deneyimli bir teknik direktör. Her gittiği yerde saygı ve hayranlık uyandırdı. Takımlarını geliştirme şeklini beğeniyoruz. Nice için istediğimiz oyun tarzı, onun vizyonuna mükemmel bir şekilde uyuyor" dedi.