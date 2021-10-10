Türkiye'de uzun yıllar görev yapmış tecrübeli Alman teknik adam Christoph Daum, Stefan Kuntz'un A Milli Futbol Takımımızın yeni teknik direktörü olması ile ilgili düşüncelerini paylaştı.

Alman basınında Bild'e açıklamalarda bulunan Daum, Kuntz ile göreve gelmeden önce konuştuğunu belirterek, Kuntz'a bu yeni görevinin tam bir intihar görevi olduğunu ilettiğini dile getirdi:

"Kuntz ile göreve gelmeden önce konuştum. Bunun tam bir intihar görevi olduğunu söyledim."

Alman teknik adam daha sonra ise sözlerine, "Ona Türk Milli Takımı'na değil bir kulüp takımından gelen teklifi kabul etmesini söylerdim" ifadelerini ekledi.





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