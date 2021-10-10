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Christoph Daum'dan Stefan Kuntz hakkında flaş açıklama!

Ülkemizde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Bursaspor'da teknik direktörlük görevleri yapan tecrübeli teknik direktör Christoph Daum, Stefan Kuntz'un A Milli Futbol Takımımızın başına geçmesi hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

10 Ekim 2021, Pazar 12:28 Son Güncelleme:
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Christoph Daum'dan Stefan Kuntz hakkında flaş açıklama!

Türkiye'de uzun yıllar görev yapmış tecrübeli Alman teknik adam Christoph Daum, Stefan Kuntz'un A Milli Futbol Takımımızın yeni teknik direktörü olması ile ilgili düşüncelerini paylaştı.

Alman basınında Bild'e açıklamalarda bulunan Daum, Kuntz ile göreve gelmeden önce konuştuğunu belirterek, Kuntz'a bu yeni görevinin tam bir intihar görevi olduğunu ilettiğini dile getirdi:

"Kuntz ile göreve gelmeden önce konuştum. Bunun tam bir intihar görevi olduğunu söyledim."

Alman teknik adam daha sonra ise sözlerine, "Ona Türk Milli Takımı'na değil bir kulüp takımından gelen teklifi kabul etmesini söylerdim" ifadelerini ekledi.


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