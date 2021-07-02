Fenerbahçe 'de Başkan Ali Koç, pazartesi günü yeni teknik direktörü açıklayacağını bildirmişti. Ancak üzerinden geçen 5 güne rağmen henüz Sarı-Lacivertliler'in yeni hocası belli olmadı. Bunun üzerine Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada eski teknik direktörleri Christoph Daum hakkında mesajlar atmaya başladı ve Alman çalıştırıcı bir anda sosyal medyada trendtopic oldu. Binlerce taraftar Daum'a "geri dön" çağrısı yaptı.

Alman çalıştırıcı yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe taraftarının benim hakkımda bu kadar çok olumlu konuşması benim için bir onur. Fenerbahçe harika taraftarlara sahip seçkin bir kulüp. Başkan Ali Koç ve tüm yönetim kurulu üyeleri kulübün başarısı için büyük destek veriyor. Tüm Fenerbahçe ailesine gelecek için en iyisini diliyorum. Teknik direktör konusunda Ali Koç'un en doğru kararı vereceğine eminim" dedi. Daum, Fenerbahçe'de 2 şampiyonluk yaşamıştı.

Kaynak: Akşam







