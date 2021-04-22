Christoph Daum, Galatasaray'ın Trabzonspor ile berabere kaldığı maçın ardından sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Daum'un elinde tuttuğu Fanatik Gazetesi'nde 'Şok! Terim istifa etti' başlığı dikkatlerden kaçmadı.

Daha önce sık sık Fenerbahçe ile ilgili paylaşımlar yapan Alman teknik, Emre Belözoğlu'nun konuyu gündeme getirmesinin ardından bu paylaşımları kesmişti.

Christoph Daum kimdir?

67 yaşındaki Alman teknik adam daha önce Türkiye'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'u çalıştırdı. Daum Beşiktaş ve Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşadı. 2003/2004 ve 2004/2005 sezonlarında Fenerbahçe'yi şampiyon yapan Daum 1994-1995 sezonunda Beşiktaş ile şampiyonluk yaşadı. Alman teknik adam Köln, Stuttgart, Bayer Leverkusen, Autria Wien, E. Frankfurt, Club Brugge ve son olarak Romanya Milli Takımı'nda görev almıştı.