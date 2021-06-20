O yıl Turgutlu 7 Eylül Stadı ve Akhisar İlçe Stadı'nın ev sahipliği yaptığı Ege Kupası'nda B Grubu'ndan Fransa, Norveç ve İskoçya'yı geride bırakarak lider çıkan Amerika, Manisa 19 Mayıs Stadı'nda 25 Ocak 2014'teki finalde Türkiye U16 Milli Takımı'nı 2-1 yenerek şampiyon oldu. Pulisic, ABD U 16 Milli Takımı'nda her maç ilk 11'de forma giydi. O turnuvadan 1 yıl sonra Borussia Dortmund'a transfer olan Pulisic, 2 yıl önce 58 milyon Sterlin gibi dev bir bonservis ücretiyle Chelsea'nin yolunu tuttu.

TÜRK GOL KRALI 3'ÜNCÜ LİG'DE

Chelsea'nin yıldızı Christian Pulisic'in boy gösterdiği 2014 Ege Kupası'nda gol kralı olan dönemin Türkiye U16 Milli Takımı futbolcusu Recep Eren Karabacak'ın kariyeri ülkemizde 4'üncü profesyonel lig kategorisi konumundaki 3'üncü Lig'de devam ediyor. 7 yıl önceki turnuvada ülkemiz adına 4 golle gol krallığı yarışında zirveye çıkıp finalde rakip olduğu Pulisic'i sollayan Recep Eren'in kariyeri istediği gibi gitmedi. O sezon Hacettepe'de profesyonel olan futbolcu, 2'nci Lig'de Amed Sportif formasını giydikten sonra geçen sezon 3'üncü Lig'deki Mardin Fosfatspor'a transfer oldu. Daha önce yıldız adayı olarak gösterilen futbolcu geçen sezon 3'üncü Lig'de 6 maçta şans bulup gol atamadı. Türkiye U16 Milli Takımı'nın o kadrosundan şu an 23 yaşında olan futbolculardan hiçbiri Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Takım 'ın kadrosunda yer almıyor.

POGBA DA EGE'DE PARLAMIŞTI

Futbolda İtalyan ekibi Juventus'tan 2016 yılında İngiltere'nin ünlü kulübü Manchester United'a o dönem için tüm zamanların rekoru olan 120 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Fransız milli futbolcu Paul Pogba'nın yıldızı da Ege'de parlamıştı. Juventus'la 4 Serie A, Manchester United'la 1 UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu bulunan, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa Mill Takımı'yla şampiyon olup, halen 2020 Avrupa Şampiyonası'nda ter döken ünlü orta saha oyuncusunun 16 yaşındayken formasını giydiği Fransa U16 Milli Takımı, Ege Kupası'nda 2009'da şampiyon oldu. Pogba, 26-31 Ocak 2009 tarihleri arasında düzenlenen kupada ülkesinin milli takımının kaptanlığını da yaptı. Turnuvada B Grubu'nda yer alan Fransa, İzmir Atatürk Stadı'nda oynadığı 3 maçı da kazanıp finale çıktı. O yıl Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki finalde Norveç'i 2-1 mağlup ederek kupaya uzanan Fransa'nın gollerinden ilkini Pogba attı. Pogba, takım kaptanı olarak Ege Kupası'nı havaya kaldırdı.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)