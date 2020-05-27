İngiltere flaş bir haberle sarsıldı. Morecambe oyuncusu Christian Mbulu 23 yaşında vefat etti.

Evinde ölü bulunan eski Millwall, Motherwell ve Crewe Alexandra oyuncusunu polis Salı öğleden sonra Preston yakınlarındaki Cottam'daki adrese gelen bir ihbar sonucunda buldu.

Bir Lancashire Polisi sözcüsü, "Bugün saat 13: 30'da Cottam Greenfinch Bulvarı'nda ani bir ölümün bildirildiği bir adrese çağrıldık. 20'li yaşlarında bir adamın cesedini bulduk" ifadelerini kullandı.

Polis kaynakları Christian Mbulu'nun ölümüyle ilgili şüpheli bir durum olduğunu düşünmüyor.