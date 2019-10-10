Christian Luyindama şaşkınlığı!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain ile oynadığı maçta sakatlanan Christian Luyindama, Gençlerbirliği mücadelesinin kadrosunda yer almamasına rağmen Demokratik Kongo Milli Takımı'ndan davet almıştı. 25 yaşındaki savunmacının sağlık durumuyla ilgili ülkesinden gündem yaratan bir haber geldi.

Foot RDC adlı internet sitesinin okuyucularıyla paylaştığı habere göre bir ya da iki hafta sahalardan uzak kalması beklenen Sarı Kırmızılı stoperin beklenenden çok hızlı bir şekilde iyileştiğini yazarken bu akşam Cezayir, 13 Ekim'de de Fildişi Sahilleri ile oynanacak hazırlık karşılaşmalarında sahadaki yerini alabileceğini yazdı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler