Geçen cumartesi Kopenhag'daki Parken Stadyumu'nda Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu ilk maçında kalp problemi yaşayan Christian Eriksen, sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Karşılaşmanın 43'üncü dakikasında bir anda yere yığılan ve kalp masajının ardından bilinci açık olarak hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan 29 yaşındaki oyuncu, kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Hastaneden paylaştığı fotoğrafının altına bir mesaj yazan deneyimli orta saha, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın her yerinden yollamış olduğunuz harika mesajlarınız ve dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Bu, benim ve ailem için çok şey ifade ediyor. Bulunduğum şartlar altında iyiyim. Hala hastanede bazı muayenelerden geçmem gerekiyor ama kendimi iyi hissediyorum. Şimdi, önümüzdeki maçlarda takım arkadaşlarım için tezahürat yapacağım: Tüm Danimarka için oynayın."

Üzücü olayın yaşandığı ilk maçta Finlandiya'ya 1-0 mağlup olan Danimarka, EURO 2020'deki 2'nci maçında 17 Haziran Perşembe günü Belçika ile Parken Stadı'nda karşı karşıya gelecek.



