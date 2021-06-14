B Grubu’nda Danimarka’nın, Finlandiya’ya 1-0 yenildiği mücadelenin 42. dakikasında Christian Eriksen bir anda yere yığılmıştı. Danimarkalı yıldıza 15 dakika boyunca saha içinde kalp masajı uygulanmıştı. Daha sonra sedyeye konarak Ko penhag’daki Rigshospitalet Hastanesi’ne kaldırılan 29 yaşındaki oyuncunun son durumunun stabil olduğu ve tedavi amaçlı yapılan testlerinin şu ana kadar olumlu sonuçlar verd iği bildirildi. Danimarka Futbol Federasyonu, Eriksen’in hem takım arkadaşlarına hem de tüm futbol dünyasına selamlarını gönderdiğini açıkladı.

‘Kjaer devam edemedi’

Milli Ta kım Doktoru Morten Boesen, “Yanına gittiğimizde nefes alıyordu, nabzını da hissettik ancak bu durum çok çabuk değişti. Çok şükür hayata tutundu” derken, Vikingler’in hocası Kasper Hjulmand da, “Herkes o an oynamayı seçti. Ancak bu hislerde oynamak çok zordu. Kaptanımız Kjaer devam etme konusunda emin değildi. Çok etkilenmişti ve sonunda da oyuna devam edemedi; onu 63’te çıkarmak zorunda kaldım” yorumunu yaptı.

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Sağlıkçıların temel yaşam ve ileri yaşam desteği becerilerine sahip olmaları, sporcuları hayata döndüren ana unsurdur. Sporculara tüm testleri yapsanız bile, ölümcül gizli kalp ritim bozuklukları ortaya çıkabiliyor. Eriksen’in yaşadığı rahatsızlık sonrasında çevresindekilerin yaklaşımı çok iyiydi. Sporcuların bir kısmının soğukkanlı davranışları, çevresindekileri de sakinleştirdi. Bu olayda da görüldüğü gibi; en alt ya da en üst düzeyden takımlardaki antrenör ve sağlık ekiplerinin temel sağlık yaşam desteği becerisi edinmesi gerek. Antrenmanda ya da maçta, acil durumda kullanılması gerekli ekipman çantası her zaman hazır olmalı.

Bu cihaz çok önemli

Otomatik Eksternal Defibrilatör, burada kilit rol oynadı. Nabız var mı yok mu? diye bakıldıktan sonra temel yaşam desteği başlıyor. Bu cihaz kullanılarak sporcuya kalp masajı yapılması ya da şok verilmesine karar veriliyor. Ayrıca sadece kalp durduğunda değil, kalp düzensiz çalıştığında da kalp masajı yapılıyor. Eriksen bu rahatsızlığı, müdahalenin geç olabileceği bir yerde yaşasaydı, kötü sonuçlar olabilirdi. Bu olay özelinde oyuncunun futboldaki geleceği, yapılacak testler sonucunda belli olacaktır.