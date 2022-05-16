EURO 2020'de yaşadığı kalp rahatsızlığı sonrası futbola ara veren ve Brentford formasıyla futbola geri dönen Christian Eriksen, bu sezon sergilediği başarılı performansla yeniden önemli takımların gündemine gelmiş durumda. Eriksen, kariyerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Brentford'un 3-2'lik Everton galibiyeti sonrası açıklamalar yapan Eriksen, "Düşündüğümüz farklı teklifler var. Daha sonra seçenekler arasından bir karar vereceğiz" dedi.

Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isteyebileceğini aktaran Danimarkalı yıldız, "Tekrar Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı çok isterim. Ne kadar keyifli olduğunu biliyorum ama yine de şart değil" ifadelerini kullandı.