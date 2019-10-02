Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur'un 32 yaşındaki Belçikalı stoperi Jan Vertonghen'in takım arkadaşı Christian Eriksen'in hayat arkadaşı Sabrina Kvist ile yattığı ve bu skandal üzerine takımın İngiliz golcüsü Harry Kane tarafından soyunma odasında tartaklandığı öne sürülmüştü. Gündeme bomba gibi düşen bu iddialar bugün resmen yalanlandı.

Eriksen, söz konusu haberi yayan Twitter paylaşımını alıntılayarak "Saçmalık" ifadesini kullanırken Vertonghen de takım arkadaşına uyuyan adam ve kalp emojileriyle yanıt verdi. 2012 yılından bu yana birlikte olan Eriksen-Kvist çifti, geçtiğimiz yılın Haziran ayında ilk çocuklarını kucaklarına almışlardı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler