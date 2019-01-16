Christian Eriksen transferinde dev gelişme!

Tottenham Hotspur'da forma giyen Danimarkalı 10 numara Christian Eriksen, uzun bir süredir Real Madrid'in transfer gündemini meşgul ediyordu.

Real'e yakınlığıyla bilinen AS gazetesi ise konuyla ilgili olarak bomba bir iddia ortaya attı. Gazetenin oyuncuya yakın bir kaynaktan edindiği bilgilere göre 26 yaşındaki futbolcu İspanyol devine transfer olmaya çok yakın.

Gazete, sözleşmesi 2020 yazında sona erecek olan futbolcunun kulübüyle sözleşme yenileme ihtimalinin çok düşük olduğunu belirtirken Eriksen'in Tottenham'dan ayrılması hâlinde Real'i tercih edeceğini yazdı.

Transferin ocak ayında gerçekleşmesinin çok zor olduğunun vurgulandığı haberde Eriksen için belirlenen bonservis bedelinin 250 milyon euro olduğu öne sürüldü.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler