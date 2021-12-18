Christian Eriksen, sahalara geri dönecek mi? Menajeri açıkladı

EURO 2020'de yaşadığı kalp sorununun ardından geçtiğimiz günlerde Inter ile karşılıklı olarak sözleşmesini fesheden Christian Eriksen'in kariyerinde geleceği merak ediliyor.

Sky Sports'a konuşan futbolcunun menajeri Martin Schoots, Eriksen'in geleceği hakkında iyimser olduğunu belirterek,"Christian gerçekten iyi gidiyor. Profesyonel futbola geri dönebileceğini umuyoruz. İyimser olmamak için hiçbir neden yok. Gerçekten çok çalışıyor ve bunu son birkaç ayda sessizce yapabildiğine sevindim." ifadelerinde bulundu.

EURO 2020'de Danimarka'nın Finlandiya ile karşılaştığı maçta kalbi duran ve o tarihten bu yana futbol oynayamayan Christian Eriksen, Serie A'daki kurallar nedeniyle kalp pili ile futbol oynamasına izin verilmeyeceği için geçtiğimiz günlerde Inter ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmişti.





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