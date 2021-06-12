Christian Eriksen kimdir kaç yaşında? Hangi takımda oynuyor?

Christian Eriksen 14 Şubat 1992'de Kopenhag'da doğdu. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Christian Eriksen, Serie A'da bu sezon şampiyon olan Inter takımında forma giyiyor. Uzun yıllar Premier Lig'de Tottenham forması giyen öncesinde de Ajax'ta oynayan Eriksen 108 kez Danimarka A Milli Takım forması giydi ve 36 gol attı.





Danimarka A Milli Takımı adına ilk maçına Mart 2010'da çıkan Christian Eriksen, 2010 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyen en genç futbolcu olarak tarihe geçmişti.

1992'de Funen Adası'nın Middelfart şehrinde doğan Eriksen, 1995'te futbolculuk kariyerine doğduğu şehrin takımı olan "Middelfart G&BK"de başladı. 2005'te Danimarka gençlik şampiyonalarında yer alan Eriksen, Odense'a (OB) geçti. Kulübü, DBU Pokalen yarı finalinde Brøndby IF'e yenilse de Eriksen, "turnuvanın en teknik oyuncusu" seçildi. Bunu takip eden yılda Odense BK, turnuvayı Eriksen'in finalde attığı tek golle kazandı. Kulübünde ve U-17 millî takımda gösterdiği performanstan ötürü Chelsea ve Barcelona gibi kulüplerin ilgisini çekmeye başladı.

Oyunu iyi okuyan "10 numara"

17 Ekim 2008'de, Eriksen'in Ajax Amsterdam ile iki buçuk yıllık kontrat imzaladığı açıklandı. Ajax'ın A takımına Ocak 2010'da yükseltilen Eriksen, Eredivisie'deki ilk maçına 17 Ocak 2010'da NAC Breda karşısında çıktı. Ayrıca, Ajax teknik direktörü Martin Jol, onu eskiden Ajax'ın altyapısından gelen Wesley Sneijder ile Rafael van der Vaart'la karşılaştırarak oyunu iyi okuyan "10 numara"lı futbolcu rolüne uygun olduğunu belirtmiş ve onu Michael Laudrup'un varisi ilan etmiştir. Eriksen, Ajax'taki ilk profesyonel sezonunda 23 maçta oynayıp bir de gol attı.

Tottenham'da Şampiyonlar Ligi finali oynadı

30 Ağustos 2013'te, Tottenham Hotspur Eriksen'in transferi için Ajax Amsterdam ile 13,5 milyon € karşılığında anlaşıldığını resmi internet sitesinden açıkladı. 2019 Yılında Şampiyonlar Ligi finalinde oynadı.

Inter ile şampiyon oldu

Eriksen bu sezon Antonio Conte ile 12 yıl sonra şampiyon olan Inter takımında forma giydi. Inter forması altında 34 resmi maçta 4 gol atan Eriksen, 2020 başında 20 milyon Euro bedelle transfer olmuştu





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Milli takım bilgileri

Eriksen ayrıca, 2008 Danimarka'da Yılın Genç Yeteneği ödülüne aday gösterilen dört futbolcudan biri olmuştu. Danimarka A Milli futbol takımının ilk kez Şubat 2010'da kadroya çağırdığı Eriksen, ilk kez, 18. doğum gününden yalnızca birkaç hafta sonra, 3 Mart 2010'da Avusturya ile yapılan hazırlık maçında giydi. Böylece, Harald Nielsen ve Michael Laudrup'tan sonra ülkesi için oynayan üçüncü en genç futbolcu oldu. Eriksen 108 kez Danimarka A Milli Takım forması giydi ve 36 gol attı.

Christian Eriksen, Sabrina Kvist Jensen ile evli ve iki çocuk sahibi