Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur'da forma giyen Jan Vertonghen'in takım arkadaşı Christian Eriksen'in hayat arkadaşı Sabrina Kvist ile yattığı öne sürülmüş ancak bu skandal iddia bizzat oyuncuların kendisi tarafından yalanlanmıştı. Ada basını ise bugün Vertonghen'in gözünün altındaki şişliğin asıl nedenini duyurdu.

The Sun gazetesi, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde 32 yaşındaki Belçikalı stoperi sakatlayan kişinin Eriksen olduğunu ancak bunun altında yatan sebebin antrenmanda yaşanan talihsiz bir çarpışma olduğunu yazdı. Eriksen, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yasak aşk dedikodularını "saçmalık" olarak nitelemişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler