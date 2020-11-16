Geçtiğimiz sezonun devre arasında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'dan İtalya Serie A takımlarından Inter'e transfer olan Christian Eriksen, oynama sürelerinden dolayı duyduğu rahatsızlığı bir kez daha dile getirdi. Danimarkalı yıldız, şu ana kadar bu deneyimin istediği şekilde gitmediğini itiraf etti.

TV2'ye açıklamalarda bulunan Christian Eriksen, "Bu, benim hayal ettiğim şey değil. Tüm oyuncular olabildiğince çok oynamak isterler ama sahaya kimin çıkacağına teknik direktörler karar verir. Bu garip bir durum. Çünkü taraftarlar beni daha fazla sahada görmek istiyorlar ama teknik direktörün farklı görüşleri var ve benim de bir oyuncu olarak buna saygı duymam gerekiyor" dedi.

Conte ile dakikalar konusunda bir süredir sıkıntı yaşayan Eriksen; ara transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimaline ilişkin olarak ise, "Şu anda futboluma konsantre oluyorum. Zamanı gelip transfer dönemi açıldığında bir şey olup olmayacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.