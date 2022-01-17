EURO 2020'de yaşadığı kalp sorununun ardından Aralık ayında Inter ile yollarını ayıran Christian Eriksen'in Premier Lig'e geri dönebileceği ileri sürüldü.

Todofichajes'te yer alan habere göre Christian Eriksen, Premier Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor. Serie A'da forma giyemeyeceği için Inter ile olan sözleşmesini fesheden futbolcu, eski takımı Tottenham ile sözleşme imzalamaya çok yakın.

Şu anda Tottenham'ı çalıştıran Antonio Conte ile Inter'de beraber çalışma fırsatı bulan Danimarkalı futbolcunun takımla görüşmelerinde henüz kesinleşmiş bir şey yok ancak gelecek hafta başında anlaşmaya varılabileceği iddia ediliyor.

EURO 2020'de Danimarka'nın Finlandiya ile karşılaştığı maçta kalbi duran ve o tarihten bu yana futbol oynayamayan Christian Eriksen, Serie A'daki kurallar nedeniyle kalp pili ile futbol oynamasına izin verilmeyeceği için Inter ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmişti.







