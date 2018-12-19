Beşiktaş, bir yandan kadrosunda düşünmediği oyuncularla yollarını ayrımaya başlarken diğer yandan ise transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Alvaro Negredo'nun satışından sonra santrforlarından verim alamayan Beşiktaş'ın gündemine yeni isimler gelirken geçen günlerde Belçikalı Christian Benteke'nin siyah-beyazlılara önerildiği öne sürülmüştü ancak Belçikalı futbolcuyla ilgili gerçek ortaya çıktı.

Belçika'da yayın yapan Het Laatste Nieuws gazetesi, bu haberlerin sadece spekülasyondan ibaret olduğunu ve Beşiktaş'ın Benteke'yi kiralayamayacağını belirtti. Crystal Palace'ın sözleşmesinin bitimine 18 ay kala Benteke'yi kiralamaya yanaşmadığı belirtildi.

Bu sezon 17 maçta 15 puan toplayarak Premier Lig'de 15. sırada yer alan Cyrstal Palace'ta sakatlıklarla da boğuşan Benteke, sadece 4 maçta forma giyebildi. (Habertürk)