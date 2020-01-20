Christian Benteke için resmi açıklama

Benteke'nin Türkiye haklarına sahip menajeri Kısmet Eriş, Belçikalı oyuncuyla ilgili çıkan transfer iddialarına cevap verdi.

Fanatik'e açıklamalarda bulunan Eriş, "Artık transfer dedikodularından bıktık. Benteke sadece Palace'ın başarısını düşünüyor. Şu an tek konsantre olduğu konu haftaya oynanacak olan Southampton mücadelesi. Ocak ayında takımdan ayrılmayacak. Çıkan Beşiktaş dedikoduları tamamen yalan... " dedi.

Bu sezon takımının formasıyla 16 maça çıkan Belçikalı forvet takımına gol ya da asist katkısı yapamadı. 29 yaşındaki oyuncu Palace formasıyla ilk 11'e girmekte zorlanırken Zaha, Max Meyer ve Ayew gibi oyuncuların gerisinde kaldı.

Yakup Çınar / Fanatik.com.tr

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