Chris Singleton: Şüphesiz sezonun en önemli maçı

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, Play-Off serisi 5. maçında Real Madrid'i konuk edecek. 2-2 olan serinin kazananını belirleyecek maç öncesi Anadolu Efes'in yıldızlarından Chris Singleton, açıklamalarda bulundu.

Sezonun en önemli karşılaşmasına çıkacaklarını belirten Singleton, "Şüphesiz sezonun en önemli maçı... Bu noktaya gelmek için tüm yıl boyunca çalıştık. Bir galibiyet, bizi sezon başladığından beri olmak istediğimiz yere götürecek. Zorlu bir mücadele olacak. Onlar bizim nasıl oynadığımızı biliyorlar ve biz de onların nasıl oynadıklarını biliyoruz. Sahada tüm gücünü ortaya koyan takım kupaya bir adım daha yaklaşacak" ifadelerini kullandı.