Chris Singleton: Galibiyet bizim için çok önemli olacak

Turkish Airlines EuroLeague'de çift maç haftasının ilk ayağı olan 9. maç döneminde Bayern Münih'i konuk edecek temsilcimiz Anadolu Efes'in yıldızlarından Chris Singleton, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

Bu maçta alınacak galibiyetin önemine değinen Singleton, "Bayern Münih, son yıllardaki gelişimini tüm Avrupa’ya gösterdi. Teknik olarak iyi yönetildiklerini düşünüyorum. Onlar da İstanbul’a kazanmak için geliyorlar. Biz, Anadolu Efes olarak takım oyunumuzu sergilemeliyiz. Bu maçta alacağımız galibiyet bizim için çok önemli olacak" dedi.