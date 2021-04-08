Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, normal sezonun son hafta mücadelesinde deplasmanda İtalyan ekibi AX Armani Exchange Milan ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde Efes'in yıldız isimlerinden Chris Singleton, açıklamalarda bulundu.

Play-Off'lara galibiyet ile girmek istediklerini belirten Singleton, "Cuma günü normal sezonu tamamlayacağız ve Play-Off’a galibiyetle girmek istiyoruz. Bir Play-Off ve muhtemel bir Final Four takımına karşı oynayacağız. Sahadaki tecrübeli oyuncular ile birlikte zorlu bir mücadele olacak. Bu maç, EuroLeague şampiyonluğu hedefine olan arzumuz açısından iyi bir test olacak" ifadelerini kullandı.