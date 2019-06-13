Geçirdiği sağlık kontrolleri sonrası uyluk kemiğinde kırık olduğu ortaya çıkan 34 yaşındaki Britanyalı sporcunun 6 Temmuz’da başlayacak Tour de France’ta yarışamayacağı da doğrulandı.

“Parkurun yokuş aşağı kısmında, yaklaşık 60 km/h gibi yüksek bir hızda duvara çarparak düştü” diyerek kaza anını anlatan Brailsford, Froome’un burnunu silmek için ellerini gidondan çektiği sırada kazanın gerçekleştiğini bildirdi.

Kaza sebebiyle 9 Haziran’da başlayan Dauphine’den de çekilmek durumunda kalan Froome, bu yıl beşinci kez sarı mayoyu kazanmak için yarışmayı umduğu Fransa Turu’na katılamayacak.

“Takım olarak üzüntü ve şok içerisindeyiz. Herhangi bir somut sonuca varmadan önce Froome’un tıbbi kontrollerinin bitmesini beklemeliyiz. Ancak takım olarak Dauphine ve Tour de France planlarını dikkate aldığımızda Froome’un Tur’da olmayacağı açık.” şeklinde konuşan Brailsford, Chris’le hiç konuşmadığını, kendisinin henüz konuşacak durumda olmadığını ve kaza geçirdiği anda kendisine çok yakın olan bir ambulansın anında müdahale edebilmesi nedeniyle oldukça şanslı olduğunu belirtti ve şu an öncelikli düşüncelerinin Froome’un en iyi tıbbi bakımı alarak bir an önce iyileşmesi olduğunu da ekledi.

(Cyclist)