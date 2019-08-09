Fransa Turu’nu kazanan ilk Kolombiyalı olan Bernal’i hasta yatağından izlediğini bildiren Froome, Critérium du Dauphiné’de geçirdiği kaza sebebiyle bu yıl Tour’da yarışamadı.

Froome, “Egan’ın çok büyük bir yetenek olduğu daha ilk günlerden görülebiliyordu” dedi ve “Egan’ı 2019 Tour de France kazananı olarak görmeyi beklemiyordum ancak o beni şaşırttı ve bisiklet sporunda harika şeyler yapmaya devam edecek” şeklinde konuştu.

“Yaptığı şey olağanüstüydü. Dünyadaki en iyileri geçti ve kazanan kişi oldu. Böylesine genç bir yaşta bu gibi bir zafer kazanmayı hayal bile edemezdim.”

Froome’un kaza sebebiyle Fransa Turu’nda yarışamayacağının açıklanması üzerine geçtiğimiz yılın şampiyonu Geraint Thomas’ın Tour boyunca Egan Bernal’le birlikte takıma liderlik edecekleri belirlenmişti.

Tour’un heyelan sebebiyle kısaltılan 19. etabında sarı mayoyu üzerine geçiren Bernal, Paris’e kadar mayoyu koruyarak Tour de France’ı kazanan ilk Kolombiyalı oldu.

Froome, “Egan’ın hayatı sonsuza dek değişti. Bu yıl Kolombiya, Kolombiya için bisikletin ne kadar büyük ve önemli olduğunu bir kez daha anladı. Bernal’in eve döndüğünde neyle karşılaşacağını tahmin bile edemiyorum.”

“Bir hayran olarak yarışı izleyebilmek, Bernal’i çok iyi tanıyor olmak ve tüm takım arkadaşlarımla birlikte pelotondaki yarışçıların geri kalanını bilmek gerçekten özel bir duyguydu. Orada olmayı bir yanım gerçekten çok istedi ancak bu yıl sadece izlemekten keyif alan bir tarafım da vardı.”

(Cyclist)