Chris Froome, ameliyat oldu

Parkurun yokuş aşağı bölümünde gerçekleştiği söylenen kazada, burnunu temizlemek için gidonu bırakan Froome’un yaklaşık 60 km/s hızla duvara çarparak düştüğü belirtildi. Kaza sonrası uyluk kemiğinde, kalçasında, sağ dirseğinde ve kaburgasında kırıklar olduğu söylenen Froome’un, yaklaşan Fransa Turu’nda yarışamayacağı da takım direktörü Dave Brailsford tarafından doğrulandı.

Olay sonrası sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Froome’un uzun ancak başarılı bir operasyon geçirdiği açıklandı.

Froome’un, kaburga kırığı ve iç kanama sebebiyle tedbir amaçlı birkaç gün yoğun bakımda kalacağını söyleyen Dave Brailsford, durumu yakından takip etmeye devam edeceklerini belirtti.

Ameliyat sırasında Chris Froome’un Twitter hesabından durumla ilgili paylaşımda bulunan eşi Michelle Froome ise “ Chris şu an çok sayıda kırığının onarılması için bir operasyon geçiriyor. Lütfen iyi dileklerinizi eksik etmeyin. Yarın sabah yeniden ondan bir mesaj paylaşmayı umuyorum” dedi.

(Cyclist)