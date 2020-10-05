Alman devi Bayern Münih, Eric Maxim Choupo-Moting ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Fransız ekibi PSG ile olan sözleşmesinin tamamlanması ile takımdan ayrılan Choupo-Moting yerinden Almanya Bundesliga'ya dönmüş oldu.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Bayern Münih Sportif Direktörü Hasan Salihamidzic, "Eric'i kadromuza kattığımız için mutluyum. Hücum hattında bize önemli bir derinlik sağlayacak. Eric, PSG ile uluslararası deneyim kazandı ve Bundesliga'yı da iyi biliyor. Üstelik bonservissiz bir transfer olarak geliyor. Tüm bunlar da onun gelişini çok uygun kılıyor" ifadelerini kullandı.

Kendisini Bayern Münih'e bağlayan imzayı attıktan sonra Choupo-Moting ise, "Almanya'nın en büyük takımıyla Bundesliga'ya dönmek harika bir duygu. FC Bayern için kim oynamak istemez ki? Bu kulüp için oynamak bir onur. Bayern'de amaç, her zaman her şeyi kazanmaktır ve bu hedeflere ulaşmak adına oldukça motiveyim" dedi.